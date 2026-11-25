Almanya’da göçmen işçilerin eşit haklar ve insanca yaşam mücadelesinin önemli isimlerinden, Federal Almanya İşçi Dernekleri Federasyonu (FİDEF) eski Genel Başkanı Hasan Özcan, bir süredir mücadele ettiği kanser nedeniyle 23 Kasım günü 81 yaşında yaşamını yitirdi.

1 Mayıs 1945’te Zonguldak’ta doğan Hasan Özcan, işçi sınıfının örgütlü mücadelesine Türkiye’de katıldı.

Karadeniz Ereğli’de, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları’nda (Erdemir) Maden-İş Sendikası temsilciliği yapan Özcan, 12 Mart 1971 askeri müdahalesinin ardından fabrikada meydana gelen bir patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Serbest bırakıldıktan sonra işsiz kalan Özcan, aynı yılın sonunda Almanya’ya işçi olarak göç etti.

Almanya’da göçmen işçilerin örgütlenmesine öncülük etti

Leverkusen’de işçi derneği yöneticiliği yapan Özcan, Avrupa Türk Toplumcular Federasyonu (ATTF) ile Avrupa Türkiyeli Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu’nun (TDF) birleşmesiyle Şubat 1977’de kurulan FİDEF’in ilk genel yönetim kuruluna seçildi. 1978’de üstlendiği genel başkanlık görevini 1988’e kadar sürdürdü.

Özcan’ın genel başkanlığı döneminde FİDEF, göçmen işçilerin sosyal ve siyasal haklarının genişletilmesi, çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi, ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı mücadele gibi pek çok alanda faaliyet yürüttü.

1987 yılında yaşamını yitiren Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Behice Boran’ın cenazesini Türkiye’ye getiren Özcan, 12 Eylül askeri darbesinin ardından sosyalist hareketin önemli buluşmalarından biri olan cenaze töreninde sorumluluk aldı.

1980’lerin sonunda aktif siyasetten çekilen Özcan, sosyalist kimliğini yaşamı boyunca korudu. Son yıllarında eski mücadele arkadaşlarıyla yeniden bir araya gelerek yıllar içinde edindiği deneyimleri genç kuşaklara aktarmak için çaba gösterdi.

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