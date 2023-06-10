Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan başkanlık iddiasına yanıt

Fenerbahçe'de seçimli olağanüstü genel kurul yapılması için birçok iddia ortaya atılıyor. Hürriyet'ten Mehmet Arslan, Aziz Yıldırım'ın 4 ünlü iş insanına başkanlık teklifi götürdüğünü öne sürmüştü. Aziz Yıldırım ise bu haberin doğru olmadığını açıkladı.

Yıldırım’ın açıklaması şöyle:

“Bugünkü Hürriyet Gazetesi’nde Mehmet Arslan imzasıyla yer alan, hakkımda bir çok asılsız iddiayı içeren, tümüyle dedikoduya dayalı haber yalandır. Bugüne dek ne yaptıysam kapalı kapılar ardında değil açık açık yapan biri olarak, haberde yer alan hakkımdaki tüm iddialar sırasıyla gerçekdışıdır. Kendisine ‘hırsız’ diyenleri işten atamayanların, bu şekilde yalan haber yapmasına itibar etmeyiniz.”