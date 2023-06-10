Aziz Yıldırım, Ali Koç'a karşı harekete geçti: 4 isme mesaj

Fenerbahçe'de Süper Lig'in kaybedilmesi sonrası Ali Koç tartışmaları sürerken, Aziz Yıldırım'ın Koç'a karşı hamle hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Hürriyet'ten Mehmet Arslan, Yıldırım'ın 4 isme başkanlık mesajı yolladığını iddia etti.

Arslan'ın yazısından bir bölüm şöyle:

"Geçtiğimiz sezon, “Seni taraftar ile göndereceğim” diyerek Ali Koç’a mesaj gönderen eski başkan Aziz Yıldırım çalışmalara başladı.

Yıldırım, çok ünlü 4 Fenerbahçeli işadamına mesaj gönderdi.

- Başkanlık için hazır mısınız? Hazırsanız çalışmaya başlayalım.

Bu 4 isimden henüz bir yanıt alabilmiş değil. Ama “Hayır” yanıtına karşın da ‘B planı hazır.’

Gerekirse kendisi aday olacak. Şimdiden eski arkadaşlarıyla biraraya geliyor. Bunlar dün itibariyle Fenerbahçe’nin gerçekleri.

Yarın ne olur, hep birlikte göreceğiz..."