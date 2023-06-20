Eski eşinin motosikletine çarparak ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de, eski eşine otomobille çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan İdris G., tutuklandı.

Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde yaşayan 42 yaşındaki İdris G. ile 39 yaşındaki Beyhan Gökçe, 13 sene süren evliliklerini geçen yıl bitirmelerinin ardından aynı evi paylaşmaya devam etti.

İddiaya göre, yaklaşık 20 gün önce Beyhan Gökçe, İdris G'nin cep telefonunda başka kadınlarla konuşmalarını görüp evden ayrılmasını istedi. Evden ayrılan İdris G, 15 Haziran akşamı barışmak için Beyhan Gökçe'nin evine gitti, ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından İdris G, Gökçe adına kayıtlı otomobille, Beyhan Gökçe de bir süre sonra motosikletle evden ayrıldı.

Beyhan Gökçe motosikletiyle seyir halindeyken İdris G'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Ağır yaralanan Gökçe, kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ertesi gün yaşamını yitirdi.

'Tesadüf' savunması

Gözaltına alınan İdris G, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan İdris G, "eski eşi tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

İdris G'nin ifadesinde olayın tesadüfen yaşandığını ileri sürerek, "Çarptığım kişinin eski eşim olduğunu bilmiyordum. Yoldan U dönüşü yapmak istediğim sırada, yolu kontrol ettim fakat kimseyi görmedim. Sonrasında kaza gerçekleşti. Araçtan indiğimde eşim olduğunu fark ettim" dediği öğrenildi. (AA)