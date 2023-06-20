Boşandığı kadını motosikletine çarparak öldürdü

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi’nde oturan inşaat ustası İdris Güneş (42) ve Beyhan Gökçe (39), 13 yıllık evliliklerinin ardından geçen sene boşandı.
DHA'nın haberine göre, İdris Güneş eski eşi Beyhan Gökçe’yi otomobille takip edip Ali Çetinkaya Caddesi’nde bilerek üzerine sürerek çarptı. Yaralanan Gökçe, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Gökçe, bir gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan İdris Güneş, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusundan sonra sulh ceza hakimliğine çıkarılan İdris Güneş, ''eski eşi tasarlayarak kasten öldürme'' suçlamasıyla tutuklandı.