Eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadın ağır yaralandı

Nursena Kozan (25) dün akşam saatlerinde Ankara Sincan Tandoğan Mahallesi Peçenek Caddesi'ndeki evinin önünde, eski eşi Ş.Ş. tarafından başından vuruldu. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
soL'un edindiği bilgiye göre ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Kozan'ın hayati tehlikesi sürüyor.
Ş.Ş. ise yakalanarak gözaltına alındı.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun Kasım 2023 raporuna göre Türkiye'de sadece geçen ay 33 kadın cinayeti işlendi, 24 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.