Çankaya'da takside kadın cinayeti

Ankara'nın Çankaya ilçesi İmrahor Caddesi'nde saat 14.30 sıralarında bir kadın cinayeti işlendi.

DHA'nın haberine göre E.A. isimli erkek, eski eşi M.A.'yı bir taksinin içinde yanındaki bıçakla boğazını keserek öldürdü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli E.A., polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun Kasım 2023 raporuna göre Türkiye'de sadece geçen ay 33 kadın cinayeti işlenmiş, 24 kadın şüpheli şekilde ölü bulunmuştu.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun (TKDF) kadın cinayetlerine ilişkin Kasım ayı verilerine göre ise geçen ay 49 kadın, yılın ilk 11 ayındaysa medyaya yansıyan haberlere göre 399 kadın erkekler tarafından katledilmişti.