Eski CIA yöneticisinden itiraf: Biden'ın oğluyla ilgili haberleri seçim öncesi itibarsızlaştırdık

ABD'de Kasım 2020 başkanlık seçimleri kampanyası sırasında, 51 eski istihbarat yetkilisinin imzasıyla Hunter Biden'ın tamircide unuttuğu dizüstü bilgisayarından çıkan skandallarla ilgili haberleri itibarsızlaştıran açık mektubun, Joe Biden'a seçim kazandırmayı amaçladığı itiraf edildi.

İtiraf, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapmasının yanısıra CIA Başkan Yardımcılığı ve iki kez CIA Başkan Vekilliği yapan, yani müesses nizamın gediklilerinden biri olan Mike Morell'den geldi.

Sputnik'in aktardığına göre eski CIA Direktör Vekili Morell'in Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Yargı Komisyonu'na kapalı kapılar ardından verdiği ifade, oturumla ilgili bilgi sahibi Cumhuriyetçi vekiller tarafından sızdırıldı.

Blinken ile organize edildi

Buna göre Morell, halihazırdaki Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın o dönem Biden'ın seçim kampanyasının üst düzey yetkilisi sıfatıyla kendisiyle temas kurarak New York Post'un Ekim 2020'deki Hunter Biden'ın denizaşırı iş anlaşmalarıyla ilgili haberini ele aldığını söyledi.

Görüşmeler sırasında Blinken, Morell'e, FBI'ın Hunter Biden haberinin bir "dezenformasyon kampanyasının" parçası olup olmadığını incelediğini iddia eden USA Today makalesini gönderdi.

Morell, bu konuşmaların, kendisini, eski istihbarat yetkililerine ulaşıp Hunter Biden haberlerinin "Rus enformasyon operasyonunun tüm klasik özelliklerine" sahip olduğunu iddia eden açık mektup organizasyonuna sevk ettiğini söyledi.

Nitekim CIA'in 5 eski direktörü ve başka bir dizi eski üst düzey yetkilisinin imzasını taşıyan "Rus dezenformasyonu" iddiasındaki açık mektup, 2020 başkanlık yarışı üzerinde oldukça etkili oldu.

Sonraki soruşturmalar, haberlerin doğruluğunu teyit etti

Ancak sonraki soruşturmalar, haberlerin oğul Biden'ın dizüstü bilgisayarından elde edilen gerçek belgelere dayandığını ve dolayısıyla doğru olduğunu ortaya çıkardı.

Blinken'ın kendisiyle temas kurmasından önce böyle bir mektup organize etme planı olmadığını kabul eden Morell, "Eski Başkan Yardımcısı Biden'a yardım etmeye çalıştım, çünkü onun seçimi kazanmasını istedim" dedi.

Morell, açık mektubun yayımlanmak üzere Politico'ya teslim edilmesinin ardından, Biden kampanyasının başkanı Steve Ricchetti'nin kendisini arayarak organizasyon için teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Biden, daha sonra 22 Ekim 2020'de dönemin Başkanı Trump ile yaptığı TV tartışması sırasında açık mektubu gündeme getirerek, oğlunun diğer şeylerin yanısıra yabancı iş anlaşmalarında siyasi nüfuz ticareti yaptığına dair haberleri reddetmekte kullandı.

Cumhuriyetçi vekiller, Blinken'dan açıklama talep etti

Morell'in ifadesinin ardından Kongre'nin Cumhuriyetçi üyeleri ortaya çıkan soruların yanıtlanmasını talep etti. Yargı Komisyonu Başkanı Jim Jordan ve Meclis İstihbarat Komisyonu Başkanı Mike Turner, Blinken'a mektup göndererek konuyla ilgili daha fazla bilgi istedi.

Jordan ile Turner'ın açıklamasında şöyle denildi:

"Hunter Biden hikayesinin bastırılmasına yardımcı olma ve Amerikan vatandaşlarının 2020 başkanlık seçimleri sırasında tamamen bilinçli karar vermesini engelleme etkisine sahip olan açık mektubun kökeninde Biden kampanyasının aktif bir rol oynadığı açıktır."

Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarından çıkan skandallarla ilgili New York Post ve Daily Mail'in haberlerine ana akım medyanın bastırma ve sansür kampanyası öyle inanılmaz boyutlara varmıştı ki, sosyal medya devi Twitter, haberleri erişilmez kılmakla kalmayıp kullanıcıların doğrudan mesajlarda paylaşmalarını bile engelledi. Ama sonunda hepsi, haberlerin doğru olduğunu kabul etmek zorunda kaldı.

Eski vergi dairesi ajanı: Hunter soruşturmasını siyasiler engelliyor

Hunter Biden'la ilgili bir diğer suçlama, ABD Vergi Dairesi'nin (IRS) eski bir özel ajanından geldi. Adı açıklanmayan ajanın avukatı, Hunter Biden'a vergi üzerinden ceza soruşturmanın "siyasi mülahazalarla" engellendiği iddiasını Kongre'ye bildirdi.