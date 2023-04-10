Biden: 2024'te aday olmayı planlıyorum, ancak henüz duyurmaya hazır değiliz

ABD Başkanı Joe Biden, NBC'de yayımlanan "Today" programına verdiği demeçte, ABD'de gelecek yıl düzenlenecek olan başkanlık seçimlerinde aday olmayı planladığını açıkladı.

ABD'nin Demokrat Partili Başkanı Biden, "Aday olmayı planlıyorum, ancak henüz duyurmaya hazır değiliz" dedi.

NBC'nin haberinde, Biden'ın geçen yıl da 2024 seçimlerinde aday olma planını kapalı kapılar arkasında dillendirdiği ifade edildi. Biden'ın henüz resmi olarak adaylığını açıklamamış olmasının sebebinin Demokrat Parti içerisindeki muhaliflerle görüşmelerde sonuç alınamaması olduğu düşünülüyor. Biden'ın Demokrat Parti'de geniş bir destek kazanmasının ardından adaylığını açıklaması bekleniyor.