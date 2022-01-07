Eski CHP'li vekilden Kılıçdaroğlu'na açık mektup: Bizim kitabımızda sokağa çıkmak var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizim kitabımızda sokağa çıkmak yok" sözlerine yanıt geldi.

Eski CHP'li vekil Melda Onur, Gerçekgündem'de yayımlanan köşe yazısında, "Bizim (CHP'nin) kitabımızda sokağa çıkmak var" dedi.

Onur'un yazısından bir bölüm şöyle:

"Bugün çıkıp, "Bizim kitabımızda sokağa çıkmak diye bir şey yok" diyemezsiniz. Artık çok geç. Sizin bütün örgütünüz sokakta iken, sokakta olduğu için şiddet görmüşken, belki yargılanmışken ve yargılanıyorken, artık çok geç.

Üstelik de bizim (CHP'nin) kitabımızda sokağa çıkmak var. Seçim bildirgelerimizin özgürlükler ile ilgili başlıkları buna cevaz verir; parti programımızın içeriğindeki hak ve özgürlüklerle ilgili bölümler buna cevaz verir; ve elbette bizim kitabımız Anayasa ise şayet, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı"nı düzenleyen 34'üncü maddesinde, "Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir" denmiyor mu?

Bu nedenle AKP Cumhurbaşkanına yanıtınız şöyle olmalıydı:

"Size mi soracağız ne zaman sokağa çıkacağımızı. Bu her TC vatandaşının anayasal hakkı. İster çıkar, istemez çıkmaz. Sizin göreviniz, bu anayasal hakkı kullanırken onun güvenliğini sağlatmaktır. Bir kişinin burnu kanasa sorumluluk size aittir."

Bu cümleyi lütfen böyle kurun, eğer tehlikenin farkında iseniz."