Eski CHP'li vekilden İmamoğlu'na tepki: Beğenmiyorum

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerde sel baskınları meydana gelmiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise gerçekleşen afet sırasında tatilde olduğu için eleştirilmişti.

TV100'de katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulunan CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, söz konusu olayın CHP'liler arasında da gündeme geldiğini ve bazı CHP'lilerin olaydan rahatsızlık duyduğunu söyledi.

'Sekiz puanlık oy kaybı yaşıyor'

İmamoğlu'nun oy kaybı yaşadığını söyleyen Yarkadaş, "Son dönemdeki tutumunu beğenmediğimi ifade edeyim. Ekrem İmamoğlu özellikle balıkçı krizinden sonra ne yazık ki sekiz puanlık bir oy kaybı yaşıyor" dedi.

CHP içinde İmamoğlu'na yönelik eleştiriler olduğunu da aktaran Yarkadaş, "CHP'nin çeşitli bölgelerdeki WhatsApp gruplarında bu konu çok konuşuldu ve benim gördüğüm şey Ekrem İmamoğlu'nun bu tutumunun beğenilmediği yönünde" ifadelerini kullandı.

'Hiçbir eleştiriyi önemsemediğini gördüm'

"Artık hiç kimse eleştirilmek istemiyor, eleştirenler de anında ya hain ya düşman ilan ediliyor. Oysa ki demokraside eleştiriler zenginleştirir" diyen Yarkadaş, "Ekrem İmamoğlu'nun bugün yaptığı konuşmadan, kendisine yönelik yapılan hiçbir eleştiriyi önemsemediğini, dikkate almadığını, 'Ben bir yerde yanlış mı yaptım' duygusunun kendisinde uyanmadığını gördüm. O yüzden bugün İmamoğlu ile ilgili çok detaylı bir değerlendirme yapmak istemiyorum. Çünkü bunları önemsemiyor" açıklamasında bulundu.