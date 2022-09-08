Eski CHP'li vekil ihale belgelerini açıkladı: İYİP'lilere Mansur Yavaş ihalesi

tv100’de yayınlanan Gürkan Hacır’ın sunduğu Taksim Meydanı programında eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş İYİP ile CHP arasındaki 'HDP'ye bakanlık verilebilir' polemiğiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

İYİP'in HDP'lilerin oylarıyla ihaleler aldığını iddia eden Yarkadaş "Şimdi siz HDP'li seçmenin yerel seçimde oyunu alacaksınız, HDP'li seçmenlerin katkısıyla seçilen büyükşehir belediye başkanlıklarının dağıttığı dairelerin daire başkanları olacaksınız, genel müdürleri olacaksınız, yakın çevreniz büyükşehir belediyelerinden ihale alacak. Tek tek biliyorum bana söyletmesinler. Beni konuşturmasınlar" ifadelerini kullanmıştı.

İYİP'ten suç duyurusu

İYİP Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Yarkadaş'ın iddiaları üzerine İYİP adına 'Suçu bildirmeme' ve 'İftira' suçlarından suç duyurusunda bulundu. Poyraz'ın avukatı Eray Gülcü, suç duyurusuna ilişkin yaptığı açıklamada "Barış Yarkadaş açıklamaları ile; büyükşehir belediyelerinden, il ve ilçe belediyelerinden İYİ Parti yöneticilerinin 'yakın çevrelerinin' ihale aldıklarını, bunları tek tek bildiğini, 'bana söyletmesinler, konuşturmasınlar' vurgusu ile de tüm detaylara vakıf olduğunu, belediyelerde ihalelerin dağıtıldığını, İYİ Parti yöneticilerinin eşlerinin, dostlarının ve akrabalarının dağıtılan ihaleleri aldıklarını ifade etmiştir" dedi.

'Sen İYİ Partili olarak CHP'li belediyeden ihale alıyorsan bunu eleştiririm'

Erdoğan Aktaş ile Sağlı Sollu programında Yarkadaş, İYİP'in suç duyurusuna yanıt verdi. Yarkadaş "HDP’yi yok saydığınız, HDP’yi şeytanlaştırdığınız takdirde Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamazsınız, böyle bir iddianız olmadığı anlamına gelir. İkincisi, bu ülkenin eşit yurttaşlarına karşı ayrımcılık yaparsınız. Had bildirme işi çıktı, benimle ilgili tweet yazıyor İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ‘Haddini aştı’ diyor. Ne haddine senin ben gazeteciyim her türlü düşüncemi ifade ederim. Sen İYİ Partili olarak CHP’li belediyeden ihale alıyorsan bunu eleştiririm. 2022 yılında o kadar arkaik o kadar geri bir tartışma ki tabi bunda HDP’nin de payı var birçok Milletvekili sorumsuzca hareket ediyor o da doğal olarak HDP’ye karşı alerjinin kaşınmasını kolaylaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Yarkadaş, İYİP'in suç duyurusuna "İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun ‘Sayın Yarkadaş sadece İYİ Partililer değil, gerekli hukuki şartları taşıyan kişiler ihalelere katılabilir’ dedi bu yanlış şundan yanlış; O zaman biz AK Partili bir bakanı neden yüz bin kez eleştirdik? Üyesi olduğun meclisin belediyesinden ihale alamazsın, siyasi etik açısından yanlıştır. AK Partili bakanlar yapınca eleştiriyoruz, mahkemelik oluyoruz da İYİ Partililer yapınca buna göz mü yumacağız? İYİ Parti’nin bu tutumunu siyaseten anlıyorum ama benim bu sözüm üzerine bir basın açıklaması yapmak yerine gidip mahkemeye vermeleri ya da suç duyurusunda bulunmalarını da gelecek açısından korkutucu buluyorum. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun bana basın açıklamasında had bildirmeye çalıştı. Ben ciddiye almadığım için cevap vermedim çünkü bana kimse haddimi bildiremez. İYİ Parti’nin kurumsal kimliğiyle tartışmak istemiyorum" dedi.

'Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden 107 milyon liralık ihale alıyor'

İhale tartışmasıyla ilgili Yarkadaş "Bir Milletvekili partisinin ittifak ortağı olduğu bir belediyeden ihale almamalı, bir partinin yöneticisi de ihale almamalı, o zaman siz siyasi etiğe aykırı davranmış olursunuz. AK Parti’ye yönelik tüm eleştirilerimiz boşa çıkar. İYİ Parti’de Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu’na yakınlığıyla bilinen Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, 2021 yılının mart ayında sahibi olduğu Oğuz Ata Mimarlık Mühendislik firması aracılığıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden 107 milyon liralık ihale alıyor" dedi.