Eski CHP Genel Başkanı Çetin'den Kılıçdaroğlu'na: 'CHP'yi çok fazla sağa çekiyor'

CHP ile SHP'nin birleştiği 1995 tarihli CHP kongresinde genel başkan seçilen Hikmet Çetin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye, bir önceki genel başkana Deniz Baykal'dan bile daha fazla zarar verdiğini söyledi.

Gazeteci Fatih Altaylı, kendi internet sitesinde yayımladığı "Hikmet Çetin: Keşke SHP’yi kapatmasaydık" başlıklı yazısında Çetin ile gerçekleştirdiği görüşmeyi aktardı.

Çetin'in "Sen Kemal Bey’in istifasını istiyorsun ama etmez" dediğini belirten Altaylı, "Hikmet Abi’ye göre, Kılıçdaroğlu partiye Deniz Baykal’dan bile daha fazla zarar veriyordu" dedi.

'Keşke SHP’yi kapatmasaydık'

Altaylı yazısının devamında şu ifadelere yer verdi:

"CHP içinde sağa en yakın ve sağdan en fazla saygı gören siyasetçi olan Hikmet Çetin’e göre Kılıçdaroğlu CHP’yi çok fazla sağa çekiyordu ve neredeyse bunun bir 'proje' olduğuna inanacaktı.

'Keşke SHP’yi kapatmasaydık. Keşke Sosyal Demokrat Halkçı Parti’yi CHP ile birleştirmeseydik. Bugün SHP kalsaydı. Bugün böyle bir partiye ne kadar ihtiyaç olduğunu görüyoruz' dedi.

Siyasetteki yaşayan en büyük tecrübe olarak muhtemelen haklı idi."