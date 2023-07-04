CHP'deki kurultay krizi sonrası SHP'yi yeniden kurma girişimi

CHP'nin seçim sonrası yaşadığı tartışmaların ardından kurultay krizi sürüyor.

Partide değişim tartışamaları devam ederken, SHP'nin yeniden kurulacağı iddiası gündeme geldi.

SHP'nin son genel başkanı olan CHP'li Murat Karayalçın, "Benim için kırmızı çizgi CHP'nin bütünlüğüdür ve bunu zora sokacak, halel getirecek hiçbir girişimi kabul etmem. Son Genel Başkan olarak SHP'nin yeniden açılmasını düşünenler varsa, bunun yanında olmam ve doğru bulmam" dedi.

Eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP’nin sorunları CHP içinde kalınarak çözülmelidir. “CHP’de istediğimiz olmazsa gider SHP’yi yeniden kurarız” demek ve bunun için bazı isimlere “kuruculuk görevi” vermek, hırsın aklın önüne geçmesinden başka bir şey değildir... “SHP’yi kuracağım” diye zemin yoklayan ve görev alan arkadaşımız da böyle tarihsel bir vebalin altına girmemelidir. 2024 yerel seçimlerini “birlik içinde” kazanmak zorundayız" ifadesini kullandı.