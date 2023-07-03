TKP Sivas Katliamı'nın 30. yılında İzmir'de yürüdü: 'Şeriata faşizme karanlığa geçit yok!'

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Sivas Katliamı'nın 30. yılında İzmir'den ses verdi.

Yüzlerce kişinin katılımıyla Karşıyaka'da düzenenlenen anmada ''Sivas'ı unutmadık! Aydınlık Türkiye için yürüyoruz'' pankartı ve ''Şeriata faşizme karanlığa geçit yok'' sloganıyla yüründü.

Yürüyüşün sonunda konuşma yapan TKP Merkez Komite üyesi Savaş Sarı, aradan geçen 30 yılın sonunda çocukların tarikatların eline teslim edildiğini hatırlatarak ''Türkiye'yi yeniden laik bir ülke haline getireceğiz'' dedi. Sarı, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

'Laik, aydınlık bir ülkeyi hep beraber kuralım!'

''1993 yılında bizim 33 kardeşimizi katlettiler çünkü bu ülkede yağma, sömürü devam etmeliydi. Katlettiler çünkü bu ülkede halk boyun eğmeliydi. Buna ortak olanlar şu anda iktidar ve türlü partilerden Meclis'in içinde. Bunların hepsi Sivas Katliamı'nın suç ortağıdır. Artık tarikatlar holdingleşti. Siyasette, toplumsal yaşamda dinin istismarının önü tamamen açıldı. Artık tarikatların eline teslim ediyorlar çocuklarımızı. Artık bu ülkede çocuklara tecavüz, kadınlara taciz bu yobazlığın ve utanmazlığın sonucu olarak maalesef meşru hale geldi. Artık Türkiye laik değil ama bizim bir sözümüz var: Türkiye'yi yeniden laik bir ülke haline getireceğiz. Türkiye'nin aydınlık yürüyüşünü büyüteceğiz. Gelin kardeşler laikliğe, memleketimize, halkımıza, aydınlığa sahip çıkalım. Gelin kardeşler Sivas'ın hesabını hep beraber soralım; laik, aydınlık bir ülkeyi hep beraber kuralım''

Yürüyüşün ardından TKP'nin paylaştığı mesajda ise ''Sivas'ta katledilenlere sözümüz olsun: Tarikatları dağıtacağız! Laik ve aydınlık bir ülkeyi mutlaka kuracağız!'' denildi.