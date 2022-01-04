Eski BOTAŞ müdüründen zam uyarısı: Yüzde 50 diye hesaplamayın, çarpılırsınız

Doğalgaza gelen son zam sonrası eski BOTAŞ Genel Müdürü Gökhan Yardım'dan açıklama geldi.

"Doğalgaz kullanan sanayi tesisleri doğalgaza %50 zam geldi diye hesap yapmayın tarifeyi dikkatli okuyun yoksa ay sonunda maliyetleriniz şaşar çarpılırsınız" dedi.

Yardım, "Gecen seneki tüketiminizin %60'a kadarki miktarının fiyati 6.30 tl/m3 (%50 zamlı). Bu miktarı geçen her m3 fiyatı ise 9.45 tl/m3 (geçen miktarlarda fiyat % 125 zamlı). Geçen sene Ocak ayında tükettiğiniz miktarı tüketirseniz zam %80 oluyor" ifadesini kullandı.