Eski BOTAŞ müdüründen zam uyarısı: Yüzde 50 diye hesaplamayın, çarpılırsınız

Eski BOTAŞ Genel Müdürü Gökhan Yardım, sanayi tesislerinde doğalgaza yapılan yüzde 50 zammın aslında yüzde 80'e çıkabileceğini dile getirdi.

Haber Merkezi

Doğalgaza gelen son zam sonrası eski BOTAŞ Genel Müdürü Gökhan Yardım'dan açıklama geldi.

"Doğalgaz kullanan sanayi tesisleri doğalgaza %50 zam geldi diye hesap yapmayın tarifeyi dikkatli okuyun yoksa ay sonunda maliyetleriniz şaşar çarpılırsınız" dedi.

Yardım, "Gecen seneki tüketiminizin %60'a kadarki miktarının fiyati 6.30 tl/m3 (%50 zamlı). Bu miktarı geçen her m3 fiyatı ise 9.45 tl/m3 (geçen miktarlarda fiyat % 125 zamlı). Geçen sene Ocak ayında tükettiğiniz miktarı tüketirseniz zam %80 oluyor" ifadesini kullandı.

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