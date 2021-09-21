Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales, çiftçi sendikaları federasyonunun yeniden başkanı oldu

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, partisi Sosyalizme Doğru Hareket'in (MAS) kurulmasında katkısı olan Cochabamba Tropik Bölgeler Federasyonu Koordinatörlüğü'ne yeniden başkan olarak seçildi.

Başkan olarak seçilmesinin ardından konuşma yapan Morales, "Hepinize teşekkür ediyorum. Tüm Bolivyalılara eşit fırsatlar yaratılması için ve daha adil ve egemen bir Bolivya için mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Üç günlük görüşmelerin ardından başkan olarak seçilen Morales, Senato Başkanı Andrónico Rodríguez'la birlikte yönetimi devralacak.

Örgütün tüm üyelerine teşekkür eden Morales, Luis Arce hükümetine olan bağlılığını yineledi.

Morales, partisi MAS'ın ve bağlı Cochabamba Tropik Bölgeler Federasyonu Koordinatörlüğü'nün daha önce de liderliğini yapmıştı.

Bolivya'nın tropik bölgelerinde yaşayan ve üreten köylü-çiftçi örgütleri/sendikalarının federasyonu olan Cochabamba Tropik Bölgeler Federasyonu'nda, ABD'nin her türlü istismarına maruz kalan koka yetiştiricileri de bulunuyor. Koka yetiştiricileri, ülke genelinde çiftçilerin önemli bir kesimini oluşturuyor.

Morales, 2005 yılında ilk kez başkan seçilmeden önce de sendika lideri olarak işçi hareketinin önde gelen isimlerindendi.

Bolivya'da sona eren darbe dönemi

Bolivya'da Jeanine Áñez, Evo Morales'in seçimleri kazanması üzerine düzenlenen bir darbeyle Kasım 2019'da iktidara geldi. Darbe Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) tarafından desteklenen ve daha sonra asılsız olduğu kanıtlanan seçim hileleri iddialarıyla tetiklendi.

Cunta hükümeti, Morales'in solcu Sosyalizme Doğru Hareket (MAS) partisinin destekçilerini ve halk hareketini bastırmak için güç kullandı ve düzenli katliamlar uyguladı. Cunta aynı zamanda MAS döneminde yapılan kamulaştırmaları iptal etme, kamu kurumlarını özelleştirme, İsrail'le diplomatik temaslara başlama, yolsuzluk ve pandemi sırasında nüfusun önemli bir kısmını kasıtlı olarak görmezden gelme gibi skandallara imza attı.

Ayrıca, Áñez'in başkanlığındaki cunta yeni bir seçim yapmayı defalarca geciktirdi.

Kitlesel protestoların baskısı altında, sonunda geçen sonbaharda oylamayı yapmayı kabul eden cunta hükümeti seçimleri ezici bir farkla kaybetti. Morales'in ekonomi bakanı olarak görev yapan MAS adayı Luis Arce, oyların yüzde 55,1'ini alarak ikinci tura gerek kalmadan ezici bir farkla kazandı.