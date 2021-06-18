Bolivya'da cuntacılar ABD paralı askerleriyle ikinci bir darbe planlamış

Sızdırılan belgelere göre Jeanine Áñez'in cunta hükümetindeki üst düzey kabine yetkilileri Bolivya'da iktidarda kalmak için ikinci bir darbe planladı. Planın Florida'dan gelen yüzlerce ABD paralı askerini içerdiği iddia ediliyor.

Bolivya'da cuntanın düşmesiyle solcu Arce zaferini kutlarken, Áñez ve bakanları Bolivya halkının iradesini devirmelerine izin verecek ikinci bir darbe planlıyorlardı.

Rapora göre, plandaki kilit isimler, Áñez'in savunma bakanı olarak görev yapan Luis Fernando Lopez ve ABD Ordusu'nda eski bir sivil yönetici olan Joe Pereira'ydı. Pereira'nın ABD'de paralı askerler toplaması ve onları Bolivya'ya uçurmasına yardım etmesi gerekiyordu. Orada MAS destekçilerini bastırmak için Bolivya ordusundan seçkin askeri birlikler, polis birimleri ve sağcı paramiliter çetelerle güçlerini birleştireceklerdi.

Pereira, söz konusu tapelerde "10.000'e kadar adamı sorunsuz bir şekilde alabilirim" diye övünürken duyuluyor ve ekliyor:

"Tüm özel kuvvetler. Ayrıca polise rehberlik etmesi için KUU dediğimiz yaklaşık 350 kişiyi, Kanun Uygulayıcı Uzmanlarını da getirebilirim... İhtiyacım olan başka bir şey olursa, sanki fotoğrafçılarmış, papazlarmışlar, sağlıkçılarmışlar, turistmişler gibi gizli görevde uçmalarını sağlayacağım."

Birlik sayısı Pereira adına bir övünç kaynağı gibi görünüyor. Bilgi için başvurduğu ABD merkezli işe alım uzmanlarından biri, Intercept'e "Blackwater yeniden işbaşı yapsa ve Irak'a geri dönse bile 10.000 kişiyi alamayacağını" söyledi.

Ancak e-posta alışverişleri, planlamanın ileri bir aşamada olduğunu ve iptal edilmeden önce en az 250 taşeronun "Bolivya projesinde" yer almaya hazır olduğunu gösteriyor.

ABD hükümetinin çok da bir beklentisi yokmuş

Bolivya tarafında, yetkililerin paralı askerleri ve silahlarını ABD'den hava yoluyla kaldırabilecek üç Hercules C-130 nakliye uçağı vardı. Pereira, "Miami'deki Homestead Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Güney Komutanlığı'ndan personel almak" istediğini söyledi. İki ABD askeri kaynağı Intercept'e ABD Özel Harekat komutanlığının darbe planından haberdar olduğunu söyledi, ancak bir kaynak “kimsenin onları gerçekten ciddiye almadığını” ekledi.

Görüşmelerin bazı detayları, Morales'in Kasım ayı başlarında yaptığı iddialarla çok yakından örtüşüyor. Morales, Áñez tarafından Bolivya Silahlı Kuvvetleri komutanlığına atanan General Sergio Orellana'yı, Acre başkanlığını önlemek için diğer üst düzey askeri subaylara askeri cunta başlatmaya baskı yapmakla suçladı. Lopez, ortak komploculara Orellana'nın MAS'a karşı "askeri operasyon" başlatmaya hazır olduğuna dair güvence verdi.

Başarısızlığın bedeli

Planlar hiçbir zaman uygulamaya konmadı. Görünüşe göre Lopez yeterli askeri komutanın desteğini sağlayamadı ve polisten sorumlu olan İçişleri Bakanı Arturo Murillo ile arası açıldı. General Orellana ve her iki bakan da, Arce'nin zaferinden sonra ve göreve başlamasından önce Bolivya'dan kaçan Áñez kurmayları arasındaydı.

Murillo geçen ay FBI tarafından tutuklandı. Florida merkezli bir firmadan şişirilmiş bir fiyata göz yaşartıcı gaz tedariki sözleşmesi imzalamak için rüşvet almakla suçlanıyor.

Áñez de ülkeden kaçmaya çalışırken tutuklandı. Pereira da aynı şekilde dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanmayı beklerken hapishanede tutuluyor.

Intercept, planın ABD hükümetinin zımni onayına veya desteğine sahip olmasının pek olası olmadığına inanıyor. Özel güvenlik şirketi Silvercorp USA'nın da dahil olduğu Venezuela hükümetini devirme girişimine doğası gereği daha benzer görünüyor.

Venezuela'da Mayıs 2020'de gerçekleşen ABD paralı askerlerinin saldırısı, onlar açısından "küçük düşürücü" bir başarısızlıkla sonuçlanmış ve bazı medya organları tarafından, 1961'de CIA'in başarısız Küba işgaline atıfta bulunarak, küçümseyici bir şekilde "Domuzcuklar Körfezi işgali" olarak adlandırılmıştı.

Bolivya'da cuntanın serüveni

Áñez, Bolivya'da, Evo Morales'in seçimleri kazanması üzerine düzenlenen bir darbeyle Kasım 2019'da iktidara geldi. Darbe Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) tarafından desteklenen ve daha sonra asılsız olduğu kanıtlanan seçim hileleri iddialarıyla tetiklendi.

Cunta hükümeti, Morales'in solcu Sosyalizme Doğru Hareket (MAS) partisinin destekçilerini ve halk hareketini bastırmak için güç kullandı ve düzenli katliamlar uyguladı. Cunta aynı zamanda MAS döneminde yapılan kamulaştırmaları iptal etme, kamu kurumlarını özelleştirme, İsrail'le diplomatik temaslara başlama, yolsuzluk ve pandemi sırasında nüfusun önemli bir kısmını kasıtlı olarak görmezden gelme gibi skandallara imza attı.

Ayrıca, Áñez'in başkanlığındaki cunta yeni bir seçim yapmayı defalarca geciktirdi.

Kitlesel protestoların baskısı altında, sonunda geçen sonbaharda oylamayı yapmayı kabul eden cunta hükümeti seçimleri ezici bir farkla kaybetti. Morales'in ekonomi bakanı olarak görev yapan MAS adayı Luis Arce, oyların yüzde 55,1'ini alarak ikinci tura gerek kalmadan ezici bir farkla kazandı.