Eski başhekim anlattı: Hastanede 'ödenek yok' diye önlem almadılar, yıkıldı

Maraş merkezli depremler sonrası onlarca kişinin yaşamını yitirdiği Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Eylül 2021-Ekim 2022 arasında bir yıl başhekimlik yapan Prof. Dr. Yunus Doğramacı, "büyük yıkımı öngördüğünü ve ek bina için uyarılarda bulunduğunu ancak 'ödenek yok' denilerek hastanenin kapatıldığını" söyledi.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Doğramacı, hastanenin ek binasının depreme dayanıksız olduğu ve yeni bina yapılması için beş yazı yazdığını, AKP’den milletvekili aday adayı olan dönemin İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat’ın “Tepki çeker. Burada esnaf var. Siyasetçiler var. Kapatırsak sıkıntı olur” diye karşılık verdiğini kaydetti. Doğramacı'nın ısrar etmesi üzerine Hambolat’ın durumu Sağlık Bakanlığı’na bildirdiğini ancak ödenek olmadığı gerekçesiyle adım atılmadığını ifade etti.

Doğramacı, bu süreçte yaşadıklarını, “Fiziki şartları çok kötüydü. 2012’de güçlendirme istenmiş. Hiç yapılmamış. Bütçe ayarlamamışlar. Biraz da bana tepki gösterdiler. ‘Bu şeyleri niye yazıyorsunuz, sıkıntı yaratıyor’ dediler” diye anlattı.

"Fiziki şartları çok kötüydü. 2012’de güçlendirme istenmiş. Hiç yapılmamış. Bütçe ayarlamamışlar. Biraz da bana tepki gösterdiler. 'Bu şeyleri niye yazıyorsunuz, sıkıntı yaratıyor' dediler" diyen Doğramacı, "Fay hattının, altından geçtiğini ve dayanıksız olduğunu herkes söylüyordu. Binaya girince anlarsınız, dayanıklı mı, değil mi" şeklinde konuştu.

Su baskınına karşı da uyarmış

Doğramacı, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ‘bus-bar’ adı verilen enerji hattını su basma ihtimalinden ötürü değiştirmek istediğini ve ödenek duvarına çarptığını belirtti:

"Burası sel bölgesi. Burada bus-bar diye bir elektrik sistemi var. Sel basar, jeneratör devre dışı kalırsa millet yoğun bakımda ölür. Sorumlusu da ben olurum diye yazdım. Sağlık Müdürü 'Bus-bar’ı değiştirmek için 500 bin TL gerekir, bütçe yok' dedi."

Doğramacı, “Hastane kapatılsaydı, depreme dayanıklı yapılsaydı bu insanlar ölmezdi. Herkes biliyor. Yeni hastanede bus-bar sisteminde bakır kablolar değiştirilseydi kırılmazdı. Göçmeler olduğu için bus-bar kılıyor ve jeneratör devreye girmiyor. Jeneratörler devreye girse hastalar kurtulurdu” diye konuştu.