'Eski bakanlara makam aracı tahsis ediliyor'

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 2019 ve 2020 yılları Sayıştay raporlarında yer alan ve eski bakanlara usulsüz bir şekilde tahsis edilen araçları duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yavuzyılmaz, bakanlığın eski bakanlara makam tipi araç tahsis ettiğini ve kiralama ücreti, yakıt ve diğer giderlerin de bakanlıkça karşılandığını tespit ettiklerini söyledi.
Yavuzyılmaz "Ömür boyu makam aracı" yazarak tepki gösterdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koruma mevzuatına aykırı olarak;— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) October 8, 2021
Eski Bakanlarına, makam tipi araçlar tahsis ettiği, araç kiralama ücreti, yakıt ve diğer giderlerin de Bakanlıkça karşılandığını tespit ettik⬇️
Ömür boyu makam aracı!
Kaynak: 2019-2020 Yılı Sayıştay Raporları⬇️ pic.twitter.com/O6tMpQWc9C