Çift maaş alan AKP'li bürokratların maaşlarına zam

Petkim Petrokimya Holding AŞ’nin 2020 faaliyet yılı genel kurul toplantısı ile yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri 44 bin TL’den 48 bin 400 TL’ye yükseltildi.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, Hazine Bakanlığı Daire Başkanı Fatih Kılınç’ın Petkim Yönetim Kurulu’ndan aldığı maaş 48 bin 400 liraya çıktı. Kılınç’ın aylık geliri 62 bin liraya yükseldi.

Petkim’in yönetim kurulunda üç AKP’li bağımsız üye yer alıyor. Üyelerden biri Hazine ve Maliye Bakanlığı Daire Başkanı Fatih Kılınç. Kılınç, halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü mezunu.

Üyelerden Mehmet Ceylan ise bir dönem Safranbolu Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra AKP’den Karabük milletvekilliğine seçildi. Ceylan iki dönem AKP’den milletvekilliği yapmıştı. Diğer üye Mehmet Bostan da AKP’ye yakın isimlerden. Bir dönem Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Bostan, bu görevi 2013-2018 yılları arasında yürüttü.

Süreci takip eden CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "Hazine ve Maliye Bakanlığı Daire Başkanı Fatih Kılınç aynı zamanda Petkim Yönetim Kurulu üyesi. Daire başkanlığı aylık maaşı 13 bin 556 TL. 2021 yılında Petkim’den aldığı aylık ücret 48 bin 400 TL. Aylık toplam geliri 61 bin 956 TL. AK Partili bir daire başkanının bile aylık geliri 22 asgari ücrete denk geliyor" dedi.