Eski bakandan İmamoğlu'na çağrı: 'İstanbul kaybedilirse siyasi geleceğin sıfırlanır'

Eski Turizm Bakanı ve gazeteci Ahmet Tan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslendiği bir yazı kaleme aldı.

Cumhuriyet yazarı Tan, "İmamoğlu'na mektuğ" başlıklı yazısında, "Bu saatten sonra CHP yeni bir aday bulamaz. Hele senin gücüne yaklaşabilecek bir başka aday hiç bulamaz. CHP liderlik koltuğuna oturmanın en güvenli yolu, İstanbul’u bir kez daha açık ara kazanmaktır" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun 2024 Mart ayındaki yerel seçimlerde, meclis çoğunluğunu da kazanarak başkan olması durumunda CHP Genel Başkanlığı için yolunun daha da açılacağını kaydeden Tan, yazısına şöyle devam etti:

"Bu hır gür arasında kurultaydan ancak çıksa çıksa Kılıçdaroğlu’nun halefi bir 'genel başkan' çıkabilir. Oysa hem CHP’nin hem ülkenin kurtuluşu için Türkiye’ye artık 'lider' gerekiyor.

Eğer parti içi bir mücadele ile vakit kaybedersen, CHP bir başka adayla seçime gitmek zorunda kalır da İstanbul kaybedilirse, siyasi geleceğin sıfırlanır. Kendine de İstanbul’a da yazık edersin."