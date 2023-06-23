Eski Bakan Karaismailoğlu: Ankara-İstanbul'u 80 dakikaya düşürüyoruz

10 Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı, Yeşilköy'de bulunan İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlendi. Fuarın son gününde TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AKP Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu konuşmacı olarak katıldı.

DHA’nın haberine göre, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, konuşmasında ulaştırma ve altyapı projelerinden bahsetti.

Karaismailoğlu şunları söyledi:

"Türkiye'nin prestij projelerinden en önemli işlerinden ve dünyanın en büyük teknolojik işlerinden bir tanesi Ankara-İstanbul'u 80 dakikaya düşürüyoruz. 80 dakika değerli arkadaşlar. Tamamen uçağı tarihe gömecek çok önemli bir yatırımdır. 350 kilometrelik konforu ülkemize yaşatacağız.

Bu Osaka-Tokyo arasındaki Şinkansen'e benzer bir projedir. Tam 350 kilometre hıza sahip bir hattımızdır bu. Ankara-Beypazarı-Narlıhan-Akyazı üzerinden Adapazarı, Kocaeli ve Söğütlüçeşme'ye kadar uzanacak Kızılay-Söğütlüçeşme arasında 80 dakikaya düşüreceğiz.

Tam 344 kilometre uzunluğundadır. 52 adet olmak üzere tam 120 kilometrede tünel olarak projelendirilmiştir. Şu anda 2 bin 251 km uzunluğunda bir hızlı tren hattımız var ama yapımı devam eden tam 3 bin 795 km uzunluğunda da hızlı tren ve raylı sistem yatırımımız var. Bu yatırımı yaptığımızda ülkemiz dünyanın hızlı tren işletmeciliğinde 8. Ülkesi olacak. Planladığımız hatları geçtiğimizde zaten dünya ülkelerini çok çok üzerinde bir raylı sistem ağına kavuşmuş olacak Türkiye."