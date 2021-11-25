Eski Bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'ı kızdıracak sözler

58. ve 59. hükümetlerde Bakan koltuğunda oturan AKP'li Hüseyin Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi.

Karar TV'ye konuşan Çelik, Erdoğan'ın ekonomik krizi dış güçlere bağlamasına ilişkin, "Dış güçler paranoyasını siyasete girdiğim günden beri reddeden birisiyim. Kırılgan durumda olduğunuz zaman birileri sizinle oynar. Düşmanımız var evet. Diplomaside her şey menfaatlere dayanır" derken, "Paranız yüzde 50'nin altına gelmişse pul olmuştur. Buna Kurtuluş Savaşı diyenlerin kendi fikir özgürlüğü. Değil diyenler de vatan haini değil. Başarmak isteyen yol bulur. İstemeyen mazeret arar" ifadesini kullandı.

Helalleşme başlığına ilişkin de konuşan Çelik, "CHP bir şeyi doğru yapıyorsa yanlış denilmez. AK Parti'nin de helalleşmeye kalkışması gerek" dedi.

Partisine din üzerinden siyaset suçlamasında da bulunan Çelik, "Biz AK Parti'yi kurarken ötekiydik. Asker medya ve yargı bize yapılmayacak şeyleri yapıyordu. Bizim şimdi öteki gibi bir derdimiz yok. Ama ötekileştirmeye devam ediyoruz. Önceden mağluptuk şu an galibiz. Eskiden dinci tabire kızıyordum şimdi bu tabire inanıyorum. Din üzerinden siyaset yaparsanız dine zarar verirsiniz. AK Parti'nin milletin partisi olmaya devam etmesi gerek" diye konuştu.