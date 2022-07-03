Eski AKP'li yurttaş: Zenginler yiyor ama fakirler yiyemiyor, herkes ayağa kalksın

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Altındağ’daki Dereköy Kalkındırma, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne ziyaret gerçekleştirdi. Dernek ziyareti sırasında yaşadığı sorunları anlatan eski AKP üyesi bir yurttaş ise "Bir ayakkabı alamıyorum, bir pantolon alamıyorum çocuğuma" dedi.

Yaşadığı sorunları anlatan Güldeniz Kara isimli yurttaş şöyle konuştu:

“Fakir fukara yiyor mu diye düşünüyor mu? Çünkü zenginler yiyor ama fakir yiyemiyor. Ben yiyemiyorum. Benim dört tane evladım var. Hasta çocuğum var. Soruyor mu, ‘aç mısın, susuz musun?’ Kocam yok benim. Beni bırakıp gitti dört çocukla. 17 sene; ben neler çekiyorum. Devlet biliyor mu? Devlet gelsin, herkes duysun. Ekmeği yapmış 4 TL. Kim alacak? Benim durumum yok. Bazen alamıyorum. Herkes ayağa kalsın, herkes uyansın artık. Kimin neyi var, devlet gelsin bir sorsun.

Çocuğuma harçlığını veremiyorum. Bir ayakkabı alamıyorum, bir pantolon alamıyorum çocuğuma. Ya bir bayram geliyor, çocuklarıma bir şey alamıyorum yani. Türkiye bitti yani. Bir torba unu 445 milyon (445 TL’yi kastediyor) yapmış. Nerede az bir şey varsa gidip onu alıp getiriyoruz, yediriyoruz çoluk çocuğumuza. Ben de AK Partiliydim, Mamak’ta üyeydim. Ama oradan geldim. Niye? Çünkü beni artık bitirdiler, bitirdiler. Durumumuz yok.” (ANKA)