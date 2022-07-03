Bozdağ: Bütçe açığımız var ama en büyük açıklarından birisi yerli ve milli muhalefet

AKP Yozgat İl Danışma Meclis Toplantısı'na katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bozdağ, “Türkiye’nin pek çok açığı olan alanlar var. Evet bütçe açığımızda var ama bana sorarsanız Türkiye’nin en büyük açıklarından birisi yerli ve milli, demokratik bir muhalefet açığıdır” dedi.

Konuşmasında muhalefet hakkında konuşan Bozdağ, "Türkiye’de yerli ve milli, demokratik bir muhalefet olmuş olsa iktidar daha güçlü ve daha başarılı olur" dedi. Bozdağ'ın konuya dair açıklaması şöyle:

“Türkiye’nin geleceği bakımından umut cumhur ittifakındadır. Bakın siyasi partilerin genel başkanları ve temsilcilerinin konuşmalarına geleceğe dair bir şey söylemiyorlar. Bol bol günü tekrar ediyorlar. Düne dönmekten günü geçirmekten bahsediyorlar. Düne dönmekten, parlamenter sisteme gitmekten, günün köhnemiş müesseselerini Türkiye’ye yeniden kazandırmaktan bahsedenlerin geleceğe dair söyleyecekleri elbette fazla bir sözleri yoktur.

Türkiye’nin pek çok açığı olan alanlar var. Evet bütçe açığımızda var ama bana sorarsanız Türkiye’nin en büyük açıklarından birisi yerli ve milli, demokratik bir muhalefet açığıdır. Eğer Türkiye’de yerli ve milli demokratik bir muhalefet olmuş olsa iktidar daha güçlü ve daha başarılı olur. Ama her defasında abartma, çarpıtma ve yalanla kamuoyunda algı yönetimini kendisi için başarılı görenler milletin gerçeğinden kopuk olmaya devam etmektedirler."

'6 kişi ile de 60 kişi ile de yenemezsiniz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmadığını belirten Bozdağ, "Yahu sen iki seçimdir, ben senin karşına adayım deme cesaretini gösteremedin, meydana çıkmadın" dedi. Bozdağ'ın konuya dair şöyle konuştu:

“İki cumhurbaşkanlığı seçimi oldu 2014’te. Bir aday çıkardılar ancak Kemal Kılıçdaroğlu aday olmadı. 2018’de cumhurbaşkanlığı ve yürütme seçimi oldu Sayın Kılıçdaroğlu gene aday olamadı. Şimdi ikide bir diyor ki televizyona çık kozlarımızı paylaşalım. Yahu sen iki seçimdir, ben senin karşına adayım deme cesaretini gösteremedin, meydana çıkmadın.

Sayın Kılıçdaroğlu, bir masa kurmuş 6 tane de yanına adam almış, 7.'sini de yedekte tutuyor. Bunlar yetmezse ne olur ne olmaz hazır kıta imdat kuvveti olarak bekle imdada girsin diye. Zaten Joe Biden de oradan, öbürü oradan onlar da destek veriyor. Buradan çok net söylüyorum siz bir kişi ile yenemezsiniz, 6 kişi ile de, 60 kişi ile de yenemezsiniz. Kimi yanınıza alırsanız alın topunuz gelin yine bu siyaset meydanının başpehlivanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır, yenemeyeceksiniz."