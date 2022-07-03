'Altılı masa' toplanıyor: Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı gündemi değerlendirilecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu; İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde buluşacak.

“Üçüncü Mustafa Kemal Zirvesi” adı verilen toplantıda parti genel başkanları, önceki beş buluşmadan farklı olarak saat 14.00’te gerçekleştirilecek olan öğle yemeğinde bir araya gelecek. Söz konusu değişikliğin, “toplantıların uzun sürmesi ve bildiri yayımının geç saate kalması” nedeniyle yapıldığı öğrenildi.

Cumhuriyet’in habere göre toplantıda, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “üçüncü kez adaylığı” ve bunun ardından kamuoyunda başlayan “aday olup olamayacağı tartışmalarının” değerlendirmesi bekleniyor. Parti genel başkanlarının ise bu konuda görüş alışverişinde bulunacağı ve bir “söylem birliği oluşturacağı” ifade ediliyor.

Edinilen bilgiye göre toplantıda, Cumhur İttifakı'nın altı muhalefet partisine yönelttiği “adayınızı açıklayın baskısına karşı da nasıl bir tavır alınacağına” da karar verilecek. Toplantının ardından “bir aday açıklamayacak”, “aday belirleme süreci” ağustos ayında Saadet Partisi’nde yapılacak yedinci zirvenin gündeminde olacak.