Altılı masa yarın bir araya geliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'den oluşan altılı masa yarın bir araya gelecek.

Altılı masanın İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ev sahipliğinde toplanması beklenirken, toplantıya "Üçüncü Mustafa Kemal Zirvesi" adı verildi.

Cumhuriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, diğer toplantıların aksine öğle saatlerinde gerçekleşecek buluşmada, iktidardan altılı masaya yönelen "adayınızı açıklayın baskısına karşı nasıl bir tavır alınacağına" karar verilecek. Toplantının ardından cumhurbaşkanlığı adayını açıklanmasının beklenmediği, aday belirleme sürecinin Ağustos ayında gündeme alınacağı belirtildi.