Ankaragücü kongresinde AKP krizi: 'Partimize ve milletvekillerimize yönelik nezaketsiz tutum...'

Ankaragücü'nün olağanüstü kongresinde AKP krizi çıktı. Eski AKP milletvekili Faruk Koca, yeniden kulüp başkanı seçilirken, kongreye katılan AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan isminin anons edilmemesine tepki gösterdi.

Kongreye AKP Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler, Hacı Turan, Nevzat Ceylan, İYİP Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın da olduğu çok sayıda isim katıldı. AKP İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın ismi anons edilmedi, eksiklik sonra fark edilince bu defa da ismi yanlış şekilde anons edildi. Duruma tepki gösteren Özcan, salondan erken ayrıldı.

'Partimize ve milletvekillerimize yönelik nezaketsiz tutum...'

Olayın ardından sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Özcan, paylaşımında "Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini ifade etmekten imtina edenler Cumhurbaşkanımızın Ankara'ya katkılarına bir teşekkürü esirgeyenler bizlerin bulunduğu salonlarda ifadelerine tavırlarına dikkat etmelidirler" ifadelerine yer verdi.

Özcan'ın söz konusu paylaşımı şöyle:

“Ankaragücü olağanüstü kongresinde partimize ve milletvekillerimize yönelik sergilenen nezaketsiz tutum ve saygı sınırlarını aşan tavrın öncelikle misafirperverlikle bağdaşmadığını ve böylesine köklü bir kulübe de asla yakışmadığını ifade ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini ifade etmekten imtina edenler Cumhurbaşkanımızın Ankara'ya katkılarına bir teşekkürü esirgeyenler bizlerin bulunduğu salonlarda ifadelerine tavırlarına dikkat etmelidirler.

Ankaragücü taraftarlarıyla büyük bir camiadır, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve yönetiminin böylesine köklü bir çınarı yakışıksız tavırlarıyla yıpratmaya hakkı yoktur, kınıyor ve nezakete davet ediyorum. Son olarak Ankaragücü, bu kentin gururudur ve kimsenin ipoteğinde değildir. Biz birileri için değil, sevdamız olduğu için Ankaragücümüzün yanındayız. Kişiler gider, Ankaragücü kalır.”

Ankaragücü'nden isim vermeden açıklama

Özcan'ın açıklamasının ardından Özcan'ın ismini anmadan konuya dair açıklamada bulunan Ankaragücü Kulübü, açıklamasında, “…Ayrıca yoğun katılım ve organizasyon heyecanından kaynaklı yaşanmış protokol aksaklıklarından dolayı üzgün olduğumuzu belirtir; kongremizin camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz” ifadelerine yer verdi.