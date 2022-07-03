Emekliliğini hak etmiş milletvekili maaşı: 185 vekil 98 bin 800 lira maaş alacak!

Geçtiğimiz günlerde milletvekili maaşlarına zam öngören teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş ve milletvekili maaşını 40 bin liradan 56 bin liraya yükselmişti. TBMM'de bulunan 582 milletvekilinden 185'inin milletvekili maaşının yanı sıra aynı zamanda emekli aylığı da alması ise dikkat çekmişti.
Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, "Her düzenleme milletvekiline yarıyor" başlıklı yazısında, TBMM'de görev yapan ve yapmış olan kişilerin maaşına değindi. Yazısında, "Emekli başbakan ve TBMM başkanı için 126 bin, emekli milletvekilleri için 115 bin 225 gösterge rakamının, memur maaş katsayısı ile çarpımında bulunan tutar emekli aylığı olarak ödenecek" bilgisine yer veren Öztürk, yeni maaşlara dair şu bilgileri paylaştı:
- "Eski başbakan ve eski TBMM başkanlarının emekli maaşları, kanunun yürürlüğe girmesiyle 32 bin 220 lirayken yeni düzenlemeyle 29 bin 660 TL'ye düşürüldü. Yeni getirilen sisteme göre, emekli TBMM Başkanı ile emekli başbakanların maaşı düşmüş oluyor. Ancak, bu ay içinde memura yüzde en az yüzde 40 zam yapılırsa, bunların emekli aylıkları 41 bin 524 liraya yükselecek.
- Emekli milletvekilleri halen 18 bin 125 lira emekli aylığı alırken, şu an 27 bin 123 liraya, temmuz memur zammı ile birlikte 37 bin 973 liraya yükseltiliyor. Yani, emekli vekillere yüzde 105 oranında zam yapılmış oluyor.
- Gelelim TBMM'de halen görev yapan milletvekillerinin durumuna. Halen en yüksek devlet memuru kadar aylık, bunun yüzde 50'si de yolluk olarak ödeniyor. Temmuz 2022'de aylık 43 bin 500 lira olan maaş ve yollukları 60 bin 900 liraya çıkıyor.
- Emekliliğini hak etmiş ve halen TBMM'de milletvekili olarak görev yapan 185 vekilin eline ise ayda net 98 bin 800 lira alacak."