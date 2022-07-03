Emekliliğini hak etmiş milletvekili maaşı: 185 vekil 98 bin 800 lira maaş alacak!

Geçtiğimiz günlerde milletvekili maaşlarına zam öngören teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş ve milletvekili maaşını 40 bin liradan 56 bin liraya yükselmişti. TBMM'de bulunan 582 milletvekilinden 185'inin milletvekili maaşının yanı sıra aynı zamanda emekli aylığı da alması ise dikkat çekmişti.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, "Her düzenleme milletvekiline yarıyor" başlıklı yazısında, TBMM'de görev yapan ve yapmış olan kişilerin maaşına değindi. Yazısında, "Emekli başbakan ve TBMM başkanı için 126 bin, emekli milletvekilleri için 115 bin 225 gösterge rakamının, memur maaş katsayısı ile çarpımında bulunan tutar emekli aylığı olarak ödenecek" bilgisine yer veren Öztürk, yeni maaşlara dair şu bilgileri paylaştı: