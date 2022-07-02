Kendi maaşlarına 16 bin lira zam yapan vekiller 1 Ekim'e kadar tatilde olacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

Haber Merkezi

 TBMM Genel Kurulu alınan karar gereğince tatile girdi.

TBMM 1 Ekim tarihinde açılacak.

Önceki gün alınan karar sonrası vekil maaşları 40 binden 56 bin liraya yükseltilmişti.

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