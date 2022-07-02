TBMM Genel Kurulu alınan karar gereğince tatile girdi.
TBMM 1 Ekim tarihinde açılacak.
Önceki gün alınan karar sonrası vekil maaşları 40 binden 56 bin liraya yükseltilmişti.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kendi maaşlarına 16 bin lira zam yapan vekiller 1 Ekim'e kadar tatilde olacak
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 Ekim'e kadar tatile girdi.
Haber Merkezi
TBMM Genel Kurulu alınan karar gereğince tatile girdi.
TBMM 1 Ekim tarihinde açılacak.
Önceki gün alınan karar sonrası vekil maaşları 40 binden 56 bin liraya yükseltilmişti.