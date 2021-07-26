Eski AKP'li yönetici Aktay'dan Kılıçdaroğlu'na: O da Alevi biz de Aleviyiz gibi bir yaklaşım içerisinde...

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''İktidara geldiğimizde Suriyelileri kendi ülkelerine göndermek istiyoruz'' demiş, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ''Bize sığınan Allah’ın kullarını biz katillerin kucağına atmayız'' sözleriyle yanıt vermişti.
Eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Aktay Euronews'ten Dilek Gül'ün sorularını yanıtladı. Aktay, Kılıçdaroğlu'nun sözleri için "Pratik olarak bu mümkün değil. Pratik olarak ülkenize sığınmış, belli koşullarda göçmen ve mülteci statüsü elde etmiş olan insanları apar topar, paldır küldür dışarı atmak veya göndermek diye bir durum zaten söz konusu olamaz. Bunu yapamayacağını biliyor Kılıçdaroğlu. Belki de bilmiyordur, danışmanları kendisine söylemiyordur. Neden yapamaz? Bu sadece mültecileri sevip sevmemek ile alakalı değil sadece. Netice itibariyle ülkeye sığınan Suriyeli mülteciler belli bir hukuki statü elde etmiş oluyorlar. Uluslararası göçmen hukukuna göre bu insanlar gerekçesiz bir biçimde herhangi bir suç işlememişlerse gönderemezsiniz" dedi.
"Yıllardır müzmin muhalefette bulunan Kılıçdaroğlu ve sosyal demokrat parti olan CHP hâlâ en sağcı, en ırkçı söylemleri irtikâp ediyor" diyen Aktay, "Kılıçdaroğlu neden dayanışsın Esad’la?" sorusuna şöyle yanıt verdi: