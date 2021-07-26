AKP MKYK üyesinden Erdoğan'a göçmen uyarısı

Türkiye'nin Suriye'nin ardından Afganistan'dan almaya başladığı göçle ilgili tartışma sürüyor.

Tartışmaya katılan AKP'nin eski milletvekili ve MKYK üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

'Ensar' eleştirisi

Erdoğan'ın da Suriyelilerle ilgili sıklıkla bahsettiği "Ensar" vurgusuna dikkat çeken Tayyar, şu mesajı paylaştı:

"Göçmen sorunu, Suriyeli boyutunu çoktan aştı, Asya ve Afrikalılara kadar uzandı. Bu sorun, önümüzdeki dönem siyasetin en hararetli tartışma konusu olmaya namzet. Ensar retoriği, sorunu tek başına tarife yetersiz. Süreç iyi yönetilemezse sosyal ve siyasal sonuçları ağır olur."

Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerle ilgili sosyal medya hesabından 16 Temmuz günü videolu bir paylaşım yaptı. "Bu sorunu çözmek zorundayız" diyen Kılıçdaroğlu “Irkçılık yapmıyorum. Suriyeliler bizim akrabalarımız ama onlar doğdukları topraklarda mutlu olurlar. Dolayısıyla Suriyeli kardeşlerimizi huzur içinde kendi ülkelerine göndereceğiz. Allah’ın izniyle iktidar olduğumuzda Suriye konusunu, Suriye sorununu, Suriyelilerin sorununu da iki yıl içinde çözeceğim” şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın tepkisi

Erdoğan da Suriyeli sığınmacılar konusunda Kılıçdaroğlu'na 21 Temmuz günü tepki gösterdi. Erdoğan, "Biz bu ülkede iktidarda olduğumuz sürece bize sığınan Allah'ın kullarını biz katillerin kucağına atmayız. Bu kadar açık söylüyorum" ifadesini kullandı.