Eski AKP'li vekilden 'Öcalan' çıkışı: 'AKP seçimlerden önce bunun cezasını çekti'

tv100'de Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programının konuğu olan 22. Dönem AKP Tokat Milletvekili Resul Tosun, AKP'nin güç kaybettiği yerel seçimlerle ilgili ilginç bir değerlendirmede bulundu.

Tosun şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini Ekrem İmamoğlu kazanmadı, AK Parti kaybetti. AK Partinin buradaki hataları... Burada yeri gelmişken hemen söyleyeyim. Mesela Meral hanım diyor ki, Öcalan ile görüşmeleri yönünde duyumlarım var. Bakınız yerel seçimlerden önce AK Parti'nin dilini yakan argümanlardan en önemli birisi Apo'nun mektubu ve kardeşinin TRT'de konuşulması. HDP kartı kimin eline geçerse geçsin onun elini yakıyor. AK Parti yerel seçimlerden önce bunun cezasını çekti. O yüzden ben bundan sonra AK Parti'nin HDP ve Öcalan ile ilgili bir kelimeyi ağzına almasının doğru olmadığı kanaatindeyim."