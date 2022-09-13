Akşener: İmralı'yla iktidarın görüştüğüne dair duyumum var

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Abdullah Öcalan ile iktidar arasında görüşme olduğunu söyledi.

"Sayın Bahçeli'ye tavsiyem, bizlerle uğraşmak yerine, bizim aldığımız bazı duyumlar var iktidar partisinin İmralı'yla görüşme trafiği başlattığına dair" diyen Akşener, "Yarın küt diye eline mektup gelir. Ben açılım falan bilmiyorum. Duyum olarak söylüyorum. İmralı'yla iktidarın görüştüğüne dair duyumum var. Sayın Bahçeli'nin eline küt diye mektup düşer. İstanbul seçimlerinin ikinci turunda olduğu gibi. Bunu nasıl paketleyeceğini düşünmekten zora düşülür. Ortağına da dikkat çekmesinde fayda var" ifadesini kullandı.