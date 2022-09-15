Sedat Peker'in bir yakınına daha silahlı saldırı

Ülkücü mafya Sedat Peker'in Beykoz'daki evine yapılan saldırıda bir çalışanı ağır yaralanmıştı.

Halil Falyalı cinayeti sonrasında "Söylemez kardeşler" çetesi lideri Mustafa Söylemez’in İstanbul’da ilk görüştüğü isim olarak gündeme gelen Metin Süs de (42), Yeşilköy’de uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralandı.

Metin Süs’ün ülkücü mafya Sedat Peker’in akrabası olduğu ileri sürüldü.

Olay, saat 21.30 sıralarında Yeşilköy’de bulunan bir parkın önünde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, kaldırımda yürüyen Metin Süs silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Metin Süs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren K.A. olay yerinden kaçtığı sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. K.A.’nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.