Eski AKP'li vekil MUÇEV Başkanlığı'na atandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı, Cumhurbaşkanlığı ve eski kamu bürokratlarının yönetici olarak görev yaptığı Muğla Turizm Çevre Vakfı Turizm ve Ticaret A.Ş. (MUÇEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na eski AKP’li vekil atandı.

Gazete Duvar’dan Esma Turan’ın haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı olarak 2001 yılında kurulan Türkiye Çevre Koruma Vakfı ile Muğla Valiliği’ne bağlı olarak 1988 yılında kurulan Muğla’ya Hizmet Vakfı ortaklığında kurulan, adı sık sık çevre haberleri ile gündeme gelen ve tepkilerin odağı olan MUÇEV Turizm Ticaret Anonim Şirketi’nin yönetim kurulu başkanı değişti.

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 26 Temmuz tarihli sayısına göre; önceden Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüten Mehmet Akif Küçükdağ’ın görevi sona erdi. Küçükdağ’ın yerine Ankara’da ikamet eden AKP’den 24 ve 26'ncı dönemlerde Şanlıurfa’dan milletvekili seçilen Mahmut Kaçar getirildi.

Mahmut Kaçar’ın ismi, geçen yıl CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel tarafından da dile getirilmişti. 30 Temmuz 2022 yılında, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu'nun 11 üyesine kredi kartı verildiğini, üyelerin 2019 yılı rakamları ile 3 milyon liralık harcama yaptıklarını açıklayan dönemin CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sadece 3 üyenin kart harcaması yapmadığını söyleyerek, 8 yönetim kurulu üyesinin ismini vermişti.

Özel’in verdiği isimler arasında Mahmut Kaçar’ın da ismi bulunuyordu. Öte yandan Urfalı eski vekil Kaçar, önceki haftalarda Türkiye Çevre Ajansı (TUÇA) Başkanlığı görevine getirildi.

MUÇEV ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı ile Muğla Valiliği’ne bağlı Muğla’ya Hizmet Vakfı ortaklığında 20 bin TL sermaye ile 2014 yılında kurulmuştu.

MUÇEV’e, ülkenin birçok noktasındaki sahiller, plajlar ve hatta ormanlık alanlar bile ihalesiz olarak veriliyor. Şirkette; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve eski kamu bürokratlarının yönetici olarak görev yaptığı biliniyordu. Şirketin yeni yönetiminde ise yine kamu bürokratlar da yer alıyor.