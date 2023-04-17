Eski AKP'li hakim tartıştığı kitapçıyı 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten gözaltına aldırdı

AKP’de siyaset yürütürken İstanbul’da Ticaret Mahkemesi’nde hâkim olan Memet Sinan Cebe’nin girdiği kitapçıda kitap fiyatı üzerine çalışanla tartıştı. Cebe’nin saldırıya uğradığını belirtmesinin ardından iş yeri sahibinin “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındığı öne sürüldü.

Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre Cebe, Şişli’de bulunan Vedat Hukuk Yayınları’nda 2 kitap beğendi, kitabın birinin üzerinde etiket yoktu. Diğer kitabın üzerinde ise 25 lira olduğu yazıyordu. Etiketsiz kitabın fiyatını öğrenince almak istemedi. 25 lira olan kitap ise rafta unutulmuş, fiyatı güncellenmemişti. Hâkim Cebe kitabın 25 lira olmadığını öğrenince, “Hâkim savcı indiriminiz yok mu?” diye sordu. Kasada duran iş yeri sahibi ise, indirimleri olmadığını belirtti. Cebe kitabın üzerinde 25 lira yazdığını belirtince çalışan, “25 liraya ne kaldı ki?” diyerek yanıt verdi. Bunun üzerine hakim Cebe kitabı kasadaki çalışana fırlattı. Öfkelenen çalışan masanın altındaki sopayı çıkardı. Çalışanın sopayla herhangi bir temasta bulunmadan hakaret ve küfür etmeye başladığı dile getirildi.

Hâkim Cebe nöbetçi savcıyı arayarak saldırıya uğradığını söyledi. Polisler geldi ve iş yeri sahibi gözaltına alındı. Hakim Cebe iş yeri sahibinin olay sırasında AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da "sinkaflı küfürler ettiğini" öne sürdü ve şikayetçi oldu. İş yeri sahibi ise olayı anlatırken Cumhurbaşkanı kelimesinin dahi tartışmada geçmediğini aktardı. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.