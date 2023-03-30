Eski AKP'li Arı partiye katılınca İYİP'te peş peşe istifalar geldi

2019 yerel seçimlerinde AKP'den Nevşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra 2021 yılında sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa eden Rasim Arı, eşi Melek Arı ile birlikte dün İYİP'e katıldı. İki ismin rozetlerini grup toplantısında Meral Akşener taktı. Ancak bu gelişme İYİP'in Nevşehir teşkilatında birçok ismin istifa etmesiyle sonuçlandı.

Parti yönetimiyle fikir ayrılığına düştüklerini belirten İYİP Nevşehir İl Başkanı Alihan Kuzeyli, İYİP Nevşehir Belediye Meclis Üyesi Yaşar Usalan, Milletvekili Aday Adayı Musa Ertaş ve Ürgüp eski İlçe Başkanı Yakut Karagöz partiden istifa etti.

Sosyal medya hesaplarından yazılı açıklama yayımlayan Alihan Kuzeyli, "Gelinen noktada Nevşehir’in yerel teşkilatı yok sayılmış, ’siz bilmezsiniz, biz biliriz’ denilmiştir" ifadelerini kullandı.

Yakamdaki onur rozeti, Türk milletinin bir ferdi olmaktır.

Saygılarımla. pic.twitter.com/m0QQlBQuu1 — Av. Alihan Kuzeyli 🇹🇷 (@alihankuzeyli) March 29, 2023

İş ortaklarını yolsuzluk yapmakla suçlarken kullandığı cinsiyetçi açıklamalar sebebiyle tepki çeken bir önceki İYİP Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay da yaklaşık 10 ay önce istifa etmişti. Ömer Ay, 1980 yılında silahlı saldırı sonucu öldürülen CHP Nevşehir İl Başkanı Zeki Tekiner'in ardından açılan davada azmettirici olmaktan hüküm giymişti.