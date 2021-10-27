Eski AKP milletvekili Yeneroğlu: Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun denilmeyecek talimatı verildi

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Halk TV'de katıldığı Günün Raporu adlı programda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen linç girişimi ile ilgili, o dönem milletvekili olduğu AKP'de 'geçmiş olsun denilmeyecek' talimatı verildiğini söyledi.

Yeneroğlu şu ifadeleri kullandı;

"Ben ilk twiti attıktan sonra, birkaç bakan benim twitimi görmüş onlar da twit atmış. Bunun üzerine Külliye'den aranıyor o bakanlar ve kendilerine deniliyor ki "bizim öyle bir politikamız yok. Kesinlikle 'geçmiş olsun' dilemeyeceğiz. O gün o saldırıyı yapanları, kim tetikledi, kim tahrik etti, kim organize etti bunlarda ayrıca açıklığa kavuşturulması gereken konular. Ben onun öyle hasbelkader geliştiğini de zannetmiyorum."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 21 Nisan 2019'da Ankara'nın Çubuk ilçesinde Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın cenaze töreninde linç girişiminde bulunulmuştu. Olay, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün partisinin grup toplantısında bu görüntüleri izletmesiyle yeniden gündeme geldi.