Kemal Kılıçdaroğlu linç görüntülerini izleten Erdoğan'a seslendi: İşi bitirin demiş adeta

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partisinin grup toplantısında 2019'da Ankara Çubuk'ta kendisine yönelik linç girişimi görüntülerini izletmesine değinen Kılıçdaroğlu, ''Adeta birilerini yarım kalan işi bitirin demiş'' diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, ''Şahıs bugünkü grup toplantısında benim görüntülerimi izletmiş. Adeta birilerini yarım kalan işi bitirin demiş. Ne senden ne senin şurekandan korkmuyorum'' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

''İktidar ne yapıyor? Her gün yeni bir zam ilan ediyor. Çok kısa bir zaman için de elektrik faturaları üç kez zamlandı, doğalgaza 8 kez zam yapıldı. Ülkemizin bu halini ben kabul etmiyorum. Bu nedenle tüm enerji paydaşlarına bir mektup gönderdim. Zamlarla mücadale konusunda benimle çalışmak isteyen herkesi davet ettim. Sağolsun paydaşlar, çağırımıza karşılık verdiler.

Kime oy vermiş olursanız olun, bu enerji meselesinde birlikte mücadele edeceğiz.

Erdoğan'a sesleniyorum, şunları hayata geçir:

1. Kara Kış Fonu'nu kurarak halka destek ver.

2. Elektirik faturalarındaki KDV'leri kaldır.

3. Doğalgaz ve mutfak tüpündeki ÖTV ve KDV'leri kaldır.

4. Sosyal tarife uygulamasını başlat.

Kara kışı geçirelim seninle sandıkta görüşeceğiz.''