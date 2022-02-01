Eski AKP ilçe başkanına bakanlıktan ihale

Esenler ve Gerze belediyelerinden aldığı milyonluk ihalelerle gündeme gelen eski AKP Esenler İlçe Başkanı Kasım Albayrak'ın şirketi Birlik Elektrik'in, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman İşletme Müdürlüğü'nden yeni ihaleler aldığı ortaya çıktı.

PolemikHaber'de yer alan bilgilere göre, Orman İşletme Müdürlüğü'nün düzenlediği "Gerze Orman İşletme Müdürlüğü Lojman, Zemin ve 1 Kat" yapımı işi 547 bin liraya, daha önce Gerze Belediyesi'nden sayısız defa ihale alan Birlik Elektrik'e verildi.

Albayrak'ın şirketi bunun dışında, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenlediği ihalelerde de yer aldı. Birlik Elektrik, Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü'nün düzenlediği, "Erikli Tabiat Parkı Altyapı ve Çevre Düzenlemeleri" ile "Küçükelmalı Tabiat Parkı Altyapı ve İkmal işleri" ihalelerini de aldı. Küçükelmalı Tabiat Parkı işi 847 bin 557, Erikli Tabiat Parkı işi ise 3 milyon 748 bin 557 liraya Albayrak'ın şirketine verildi.