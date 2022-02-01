Danıştay'ın usulsüz bulduğu ihale tekrar Kalyon'a verildi

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Şubat 2014’te Kırık Tüneli ile Bağlantı Yollarının Yapımı İşi kapsamında, seçtiği şirketleri davet ederek "Belli istekliler arasında” yöntemiyle ihaleye gitti. İdare, 16 Ekim 2019 tarihinde ise ilk ihaleden yarım kalan işlerin tamamlanması amacıyla bir ikmal ihalesi daha açtı. İhale kapsamında Kalyon’a bağlı RSY İnşaatiyle 1 milyar 17 milyon TL’lik sözleşme imzalandı. Sözleşmesi 1 Kasım 2019 tarihinde imzalanan ihale, bir şirketin başvurusu üzerine yargıya taşındı. Pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihaleye yönelik Danıştay, “Pazarlık yöntemi için gerekli kriterler yok” gerekçesiyle ihalenin iptalini istedi. Mahkeme kararı üzerine KGM, RSY ile imzaladığı sözleşmeyi iptal etti.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, yargı kararı yok sayılarak gerçekleştirilen ikinci ihalenin düzenlenme tarihi ise 12 Haziran 2020 oldu. İdare, pazarlık yöntemiyle gerçekleştirdiği ihale kapsamında yine RSY ile sözleşme imzaladı. İhale kapsamında 7 Temmuz 2020 tarihinde imzalanan sözleşmenin bedeli ise 1 milyar 133 milyon 797 bin TL oldu. Böylelikle KGM, iptal edilen ihalenin üzerinden geçen sekiz ayda şirkete, aynı iş için 133 milyon 780 bin TL daha fazla para ödedi.

Mükerrer ödeme

Kınık Tüneli Yapım İşi, müteahhide yapılan mükerrer ödemeyle de gündeme geldi. İş kapsamında 800 metrelik bir kesimde yapılan imalatların çöktüğü, bu imalatın tekrar yaptırılarak yükleniciye ikinci kere bedel ödendiği belirlendi.