Eski ağır ceza mahkemesi başkanına hapis cezası

Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık Süleyman İnce ile avukatı katıldı. Mahkeme, savcının önceki duruşmada esas hakkında mütalaasını sunduğunu hatırlatarak, sanığa son savunması için söz verdi.

DHA'nın haberine göre, "FETÖ" üyesi olduğuna ilişkin dava dosyasında somut bir delil bulunmadığını söyleyen İnce, aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını belirterek beraatini talep etti.

Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme İnce'ye "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.