4 yıl hapis cezası istenen İlker Başbuğ'dan ilk açıklama

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un "FETÖ"nün siyasi ayağı tartışmalarındaki açıklamaları sonrası başlatılan soruşturma tamamlanmış, Başbuğ’un “kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret” suçundan cezalandırılması istemiyle dava açılmıştı.

İddianamede, Başbuğ’un 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Başbuğ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "2011’de terör örgütü kurmak ve yönetmekle suçlanan ve yaşamından 26 ay çalınan 26. Genelkurmay Başkanı on yıl sonra da açılan iki ayrı davada, kamu görevlilerine hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekle suçlanmıştır!" diye yazdı.

İlker Başbuğ, katıldığı bir televizyon programında "FETÖ"nün siyasi ayağı tartışmasında, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan düzenlemeye dikkat çekmiş, "2009’da bu kanun teklifini kim hazırladı?" diye sormuştu. Teklifin "FETÖ"nün direktifi ile hazırlandığını ileri sürmüştü. Başbuğ, "Askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan o düzenlemede kimin imzası varsa siyasi ayak oradadır" demişti.