Eski Afgan Hükümeti görevlileri IŞİD'e katılıyor

Wall Street Journal (WSJ) Pazar günü, kişisel güvenliklerinden korkan eski Afgan hükümetine bağlı bazı görevlilerin IŞİD-H'ye katıldığını bildirdi.

Batı'nın Afganistan'daki son yirmi yıllık işgali boyunca ABD birlikleri tarafından eğitilen bu eski güvenlik güçlerine ithafen The Wall Street Journal, “Afganistan'ın ABD tarafından eğitilmiş istihbarat servisinin bazı eski üyeleri ve şimdi Amerikalı patronları tarafından terk edilen ve Taliban tarafından avlanan seçkin askeri birliklerin bazı eski üyeleri, şu anda ülkenin yeni yöneticilerine meydan okuyan tek güç olan İslam Devleti'ne katıldı” dedi.

WSJ, bu vakalarda "ekonomik zorlukların ve işsizliğin" de büyük etkisi olduğunu öne sürdü.

Öte yandan WSJ'nin haberine tepki olarak Taliban'ın İçişleri Bakanlığı, 'Afganistan İslam Emirliği' tarafından genel af ilan edildiğini ve eski güvenlik güçleri dahil hiç kimsenin güvenlikleriyle ilgili endişe duymaması gerektiğini söyledi.