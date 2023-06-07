Eski AB Bakanı Limak'ın 'Yönetim Kurulu Danışmanı' oldu

AKP'den 4 dönem milletvekilliği yapan ve 2015-16 yıllarında AB Bakanı ve AB Başmüzakerecisi olarak çalışan Volkan Bozkır, başında Nihat Özdemir'in bulunduğu Limak'ın 'Yönetim Kurulu Danışmanı' oldu.

Birgün'deki habere göre, kamudan aldığı ihalelerle ihya edilen Limak Şirketler Grubu'nda 'Yönetim Kurulu Danışmanı' sıfatıyla göreve başlayan Bozkır için şirketten yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Mezun olduktan sonra Dışişleri Bakanlığı'na intisap etti. 39 yıllık Dışişleri Bakanlığı kariyeri boyunca; yurtdışında Stuttgart Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu, Bağdat Büyükelçiliği Başkâtibi, OECD Daimi Temsilciliği Müsteşarı, New York Başkonsolosu, Bükreş Büyükelçisi, AB nezdinde Türkiye’nin Daimi Temsilcisi olarak görev yaptı. Türkiye’de ise, Dışişleri Bakanlığı’nın çeşitli kademelerinin yanında Başbakan Turgut Özal'ın Dışişleri Danışmanlığı ile Cumhurbaşkanlıkarı döneminde Turgut Özal ve Süleyman Demirel'in Özel Kalem Müdürlüğü ve Dışişleri Başdanışmanlığı görevlerinde bulundu. Bozkır ayrıca AB Genel Sekreter Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı AB'den Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı ve AB Genel Sekreterliği görevlerini de yaptı.”