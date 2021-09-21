Eşini pencereden iterek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

27 Nisan 2020'de Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde oturduğu apartmanın 7. katındaki evinden düşerek yaşamını yitiren Naime Özbulat Taş’ı, 2 ay önce evlendiği eşi Aşkın Taş’ın önce darp ettiği ardından da yatak odası penceresinden atarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, olay günü Naime Özbulat Taş'ın evlerinin yatak odası penceresinden düşmesinin ardından pencerenin kapatılarak perdenin çekilmesi, cam üzerinde sanık Aşkın Taş'ın parmak izinin bulunması, maktulün tırnak aralarında sanığın kan örneği ve DNA'sına rastlanması ve olay günü komşuların evde yaşanan tartışmaya şahitlik etmelerini göz önüne alınarak sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Aşkın Taş suçlamaları kabul etmeyerek, "Benim bir suçum yoktur. Kulaklarım duymuyor, konuşamıyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

Cezada indirim yapılmadı

Mahkeme heyeti, sanık Aşkın Taş'ın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına, eylemin niteliği, fiilin işleniş biçimi, sanığın fiilden sonraki davranışları ve pişmanlık göstermemesi nedeniyle cezasından takdiri indirim yapılmasına yer olmadığına hükmetti.