Boşanmak isteyen eşini yaralayan faile 'iyi hal' indirimi

İstanbul Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde 28 yaşındaki Ukrayna uyruklu Anna Butim, boşanma aşamasında olduğu Mesut Öztürkmen'in falçatalı saldırısı sonucu yaralanmıştı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mesut Öztürkmen ile müşteki Anna Butim ve taraf avukatları katıldı. Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

'İstesem öldürebilirdim'

DHA'nın haberine göre sanık Mesut Öztürkmen, "Eğer öldürmek isteseydim, gayet tabi doğrudan direkt boğaz bölgesine de vurabilir, hatta yanımda ateşli silah da getirebilirdim. Ben bilerek yüzüne vurdum. Beraatime ve tahliyemi karar verilmesini talep ederim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Mesut Öztürkmen'i "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırdı. "İyi hal" indirimi uygulanan Öztürkmen'in cezası 11 yıl 8 ay'a düşürüldü.