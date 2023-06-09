Eşine şiddet uyguladığı için çocuğu tarafından vurulan korucubaşı öldü

Eşine şiddet uyguladığı için çocuğu tarafından vurulan korucubaşı Selahattin Umay yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Diyarbakır'ın Eğil ilçesine bağlı kırsal Heydana Jorin Mahallesi’nin muhtarı ve korucubaşı olan Selahattin Umay, dün akşam, eşi E.U.’yu katletme teşebbüsünde bulundu. Umay’ın 13 yaşındaki çocuğu annesi E.U.’yu korumak için korucu olan amcasının silahıyla babasını yaraladı.

Yaralı olarak Ergani Devlet Hastanesi’ne kaldırılan korucubaşı Umay, burada yaşamını yitirdi. Umay’ın yaraladığı E.U.’nun ise tedavisi sürüyor.

Olay yerine gelen askerler tarafından gözaltına alınan 13 yaşındaki çocuğun gözaltı işlemleri devam ediyor.